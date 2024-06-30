6月份中國製造業PMI為49.5%

中評社香港6月30日電／中國國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會30日發佈數據，6月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為49.5%，與上月持平，製造業景氣度基本穩定。



從企業規模看，大型企業PMI為50.1%，比上月下降0.6個百分點；中、小型企業PMI分別為49.8%和47.4%，比上月上升0.4和0.7個百分點。



新華社報導，國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，6月份，企業生產保持擴張。生產指數為50.6%，比上月下降0.2個百分點，高於臨界點，製造業企業生產繼續保持擴張。從行業看，金屬製品、鐵路船舶航空航天設備等行業生產指數均高於55.0%，相關行業生產保持較快增長；紡織、石油煤炭及其他燃料加工等行業生產指數均低於臨界點，企業生產活動有所放緩。



新訂單指數基本持平，6月份，新訂單指數為49.5%，比上月微降0.1個百分點，製造業市場需求仍顯不足；價格指數有所回落，受近期部分大宗商品價格下降和市場需求不足等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為51.7%和47.9%，比上月下降5.2和2.5個百分點。



新動能持續增長。從重點行業看，高技術製造業PMI為52.3%，比上月上升1.6個百分點，連續8個月保持在擴張區間；裝備製造業PMI為51.0%，比上月上升0.3個百分點，連續4個月保持擴張，製造業轉型升級持續推進，新質生產力繼續發展壯大。高耗能行業和消費品行業PMI分別為47.4%和49.5%，繼續低於臨界點。



企業預期基本穩定。生產經營活動預期指數為54.4%，比上月上升0.1個百分點，製造業企業對市場發展預期穩定。從行業看，農副食品加工、金屬製品、鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材等行業生產經營活動預期指數均位於58.0%以上較高景氣區間，企業對行業發展信心較強。