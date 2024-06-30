洞庭湖迎來今年第1號洪水

中評社香港6月30日電／記者從湖南省水文水資源勘測中心瞭解到，受持續降雨影響，6月30日9時，洞庭湖的標誌性水文站城陵磯水文站水位漲至33米，到達警戒水位，並達到洪水編號標準，“洞庭湖2024年第1號洪水”形成。目前，洞庭湖水位呈繼續緩慢上漲態勢。



新華社報導，湖南省洞庭湖水利事務中心有關負責人介紹，洞庭湖區各地已提前作出部署，加強防汛值守、搶險備料、巡堤查險，全力保障度汛安全。沅江市、岳陽縣、桃源縣等湖區縣（市、區）出現堤壩滲漏、管湧等險情，當地政府迅速進行了處置。



洞庭湖是中國第二大淡水湖，接納湘資沅澧“四水”、吞吐長江，是長江流域最重要的洪水調蓄湖泊之一，關係到長江中下游抗洪大局。同時，洞庭湖本身有長達3471公里的堤防、大小堤垸226個，歷來是湖南防汛抗洪的“主戰場”。



自6月16日開始，湖南遭遇今年以來最強降雨，局地降雨量打破當地歷史紀錄，湖南四大河流湘資沅澧的水位近期均迅猛上漲，其中，湘江、資江累計出現了5次編號洪水。隨著這些洪水陸續匯入，加上洞庭湖區域內降雨量也非常大，洞庭湖水位持續上漲。至30日9時，洞庭湖的上游來水量較多年同期均值偏多35.4%，環洞庭湖區共有15個水文站達到或超過警戒水位。



城陵磯站是洞庭湖及長江流域水情“晴雨錶”。據瞭解，這是城陵磯站時隔4年後再次達到警戒水位，意味著整個洞庭湖區防汛抗洪形勢進入比較緊急的狀態。湖南省水利廳已於6月24日啟動洪水防禦三級應急響應，要求湖區各地加強對病險穿堤建築物等薄弱環節的隱患排查，做好堤防巡查值守。