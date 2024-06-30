菲律賓南部一煙花倉庫爆炸致5死38傷

中評社香港6月30日電／菲律賓南部三寶顏市一煙花倉庫29日下午發生爆炸，造成至少5人死亡、38人受傷。



新華社報導，三寶顏市市長約翰·達利佩當晚在社交媒體上通報說，爆炸發生在當地時間16時左右，影響半徑達1.14公里，造成倉庫附近建築物與供電線路受損。



達利佩說，死者包括一名兒童，傷者中8人重傷。當地警方與消防部門正對爆炸原因進行調查。