夏季迎來銀河最佳觀賞季

中評社香港6月30日電／夏季迎來銀河的最佳觀賞季。如果夜晚天氣晴好，我們能在頭頂看見一道橫跨天際、縱貫南北的乳白色光帶，那就是由上千億顆恆星組成的銀河。銀河及其周邊大小星座群星璀璨，蔚為壯觀。



“銀河幾乎一年四季都能看到。通常來說，它是一條淡淡發光的星帶，但會在夏季迎來‘高光時刻’，這時地球的夜半球朝向銀河系中心方向。”中國科學院紫金山天文台科普主管王科超介紹，夏季銀河幾乎整夜可見。天黑後，“銀河拱橋”從東方天空升起，縱貫天穹；午夜前後，貫穿南北夜空的銀河將升至最高點，面向南方，我們會看到銀河幾乎垂立，展現出“銀河落九天”的景象。



新華社報導，天上的燦爛星漢之中，到底有哪些“珍寶”？王科超介紹，夏季銀河及其周邊的亮星很多，最顯眼的要數“夏季大三角”：銀河兩岸，可以看到大家熟知的牛郎星、織女星，它們與北邊銀河中天鵝座的主星天津四，構成一個三角形，是夏季星空的標誌。銀河穿過人馬座、天蝎座、天鷹座、天鵝座、英仙座、仙後座、獵戶座等著名星座。夏季的夜晚，天蝎座和人馬座位於天空東南方，也是銀河中最為明亮的地方。銀河河道中，還有明亮的仙後座和“展翅高飛”的天鵝座。



夏季銀河中還“藏”著大量的深空天體。有位於人馬座的三葉星雲（M 20）、礁湖星雲（NGC 6523），狐狸座中的啞鈴星雲（NGC 6853），天鵝座中的北美洲星雲（NGC 7000）、鵜鶘星雲（IC 5070）……攝影愛好者不可錯過。



此外，夏季還是觀測銀河中心區域即銀心的大好時機。銀心是銀河中恆星、星雲等較為稠密的區域，位於人馬座方向。由於銀心所處赤緯較低，所以對北半球公眾而言，低緯度地區更適宜觀賞。



王科超提示，在天氣晴朗的晚上，公眾避開月光、遠離城市燈光，用肉眼就能觀賞到夏季銀河。如果使用相機長曝光拍攝，能得到美麗的銀河照片。