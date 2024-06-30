超級工程深中通道正式通車試運營

中評社北京6月30日電／30日15時，舉世矚目的粵港澳大灣區超級工程深中通道，正式通車試運營。



新華社報導，深中通道集“橋、島、隧、水下互通”為一體，是國家重大工程和世界級跨海集群工程。深中通道全長約24公里，北距虎門大橋約30公里，南距港珠澳大橋約31公里，採用設計時速100公里的雙向8車道高速公路技術標準。



深中通道是構建粵港澳大灣區綜合交通運輸體系的核心交通樞紐工程。作為環珠江口“A”字形交通網絡骨架的關鍵一“橫”，深中通道跨越伶仃洋，讓珠江口東西兩岸的“深莞惠”與“珠中江”兩大城市群實現了跨海直連。



深圳、中山之間的車程由此前的約2小時縮短至約30分鐘，兩地攜手進入“半小時經濟生活圈”。



廣東省交通運輸廳廳長林飛鳴說，深中通道擁有中國基礎設施建設的最前沿技術，是加快建設交通強國的生動寫照，其建成通車將徹底改變珠江口整體路網格局，對粵港澳大灣區經濟社會發展具有重要意義。



深中通道歷時7年建設，項目團隊研發形成了15項世界首創的核心材料、關鍵技術和大國重器，創造了10項“世界之最”。



自建設以來，深中通道獲得發明專利200餘項、行業協會獎項數十項，並屢獲國際讚譽。2024年4月，深中大橋榮獲被稱為橋梁界“諾貝爾獎”的國際橋梁大會“喬治·理查德森獎”，深中隧道榮膺“全球隧道與地下工程領域50項標誌性工程”。



“我們堅持關鍵技術自主創新，將創新主導權牢牢掌握在自己手中。”深中通道管理中心主任、總工程師宋神友說，深中通道完成了多項技術創新，特別是在鋼殼—混凝土沉管隧道設計施工領域形成了原創性成果，實現了“從0到1”的突破，為世界跨海通道工程建設貢獻了中國方案。