王毅會見緬甸前總統登盛

中評社北京6月30日電／6月29日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京會見來華出席和平共處五項原則發表70周年紀念大會的緬甸前總統登盛。



新華社報導，王毅表示，閣下是中國人民的老朋友。70年前，中國領導人倡導和平共處五項原則，首先得到緬甸的響應，並在亞洲推廣，有力推動了亞洲國家間關係的發展，並發展成為國際關係基本準則和國際法基本原則，為二戰後國際秩序建設作出了重大貢獻，提供了重要公共產品。70年後，和平共處五項原則不僅沒有過時，反而彰顯旺盛的生命力。昨天上午，習近平主席出席紀念大會深刻闡釋了和平共處五項原則的精神內涵和時代價值。而構建人類命運共同體，又為五項原則注入新的時代內涵，是對五項原則最好的弘揚和升華，為解決當今世界面臨的各類挑戰再次提供了重要的公共產品。中方願同緬方一道，為踐行和平共處五項原則，推動中緬命運共同體建設做出新的努力。



登盛表示，十年前，我以總統身份出席和平共處五項原則發表60周年紀念大會，這次是作為中國的老朋友第二次出席，備感榮幸。中緬是長期和平共處的友好鄰邦，兩國間深厚的胞波情誼是老一輩領導人親自締造的。習近平主席2020年訪緬時，兩國達成構建緬中命運共同體的重要共識。緬方高度重視發展對華關係，高度讚賞並支持習近平主席提出的人類命運共同體理念，願與中方一道，繼承和發揚和平共處五項原則，深化各領域合作，共同構建好緬中命運共同體。