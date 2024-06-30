法國本土開始國民議會選舉首輪投票

中評社香港6月30日電／法國國民議會選舉首輪投票在法國本土展開。



香港電台報導，票站於當地早上8時開放，小城市和城鎮傍晚6時關閉，一些大城市的投票時間會延長兩小時。選民將選出國民議會577名議員。第二輪投票下月7日舉行。



法國海外屬地的選民早前已經投票。



預料投票率會很高。選前民意調查顯示，極右國民聯盟支持率領先，左翼聯盟新人民陣線排第二，總統馬克龍所屬的中間派聯盟支持率偏低。