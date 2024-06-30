中國共產黨黨內統計公報

中評社北京6月30日電／國共產黨黨內統計公報



中共中央組織部



截至2023年12月31日，中國共產黨黨員總數為9918.5萬名，比2022年底淨增114.4萬名，增幅為1.2%。



中國共產黨現有基層組織517.6萬個，比2022年底淨增11.1萬個，增幅為2.2%。其中，基層黨委29.8萬個，總支部32.5萬個，支部455.4萬個。



一、黨員隊伍情況



黨員的性別、民族和學歷。女黨員3018.5萬名，佔黨員總數的30.4%。少數民族黨員759.2萬名，佔7.7%。大專及以上學歷黨員5578.6萬名，佔56.2%。



黨員的年齡。30歲及以下黨員1241.2萬名，31至35歲黨員1119.6萬名，36至40歲黨員1086.4萬名，41至45歲黨員945.9萬名，46至50歲黨員907.1萬名，51至55歲黨員940.5萬名，56至60歲黨員890.7萬名，61歲及以上黨員2787.2萬名。



黨員的入黨時間。新中國成立前入黨的6.8萬名，新中國成立後至黨的十一屆三中全會前入黨的1286.3萬名，黨的十一屆三中全會後至黨的十八大前入黨的6014.2萬名，黨的十八大以來入黨的2611.2萬名。



黨員的職業。工人（工勤技能人員）664.3萬名，農牧漁民2607.5萬名，企事業單位、社會組織專業技術人員1619.0萬名，企事業單位、社會組織管理人員1145.3萬名，黨政機關工作人員764.5萬名，學生277.1萬名，其他職業人員776.4萬名，離退休人員2064.4萬名。

