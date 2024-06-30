國家安全部：當心太空中的“間諜之眼”

中評社北京6月30日電／據國家安全部：近年來，境外間諜情報機關通過衛星遙感觀測、軍機抵近偵察、海洋信息監測等手段，意圖從“海、陸、空、天”全維度對我開展各類間諜活動，太空領域是其實施技術竊密的重災區。



一些國家的間諜情報機關，可能通過高精度遙感衛星對我國開展實時監視，他們往往利用專業人士的分析數據，甚至“熱心”網民提供的坐標信息，持續開展觀測竊密。



我國幅員遼闊，僅憑間諜衛星的對地觀測能力，要想從太空精準搜集竊取我敏感信息，難度不亞於海底撈針。但國家安全機關工作發現，個別網民的無心之舉在無意間為間諜衛星“指了路”，造成洩密隱患，應引起高度警惕。



——為境外間諜衛星“定了位”。隨著高精度衛星地圖應用層出不窮，部分企業為進一步完善數據，打造了“用戶共創”機制，鼓勵相關愛好者上傳標記精確地理信息。個別網民因國家安全意識淡薄，擅自拍攝並在地圖應用上傳未標識的涉密單位、軍事區域等敏感位置信息，導致相關地理坐標數據洩露。



——為境外間諜人員“答了疑”。個別網民為獲取談資或炫耀其專業能力，在衛星圖像中涉及軍事場景變化時，便主動在軍事論壇、網絡社交平台上分析衛星圖像變化原因、分辨軍事設施設備型號和建設情況，甚至回答有關我國軍事戰略、裝備研發等信息的提問，造成相關敏感甚至涉密信息外洩。



——為境外間諜情報機關“搭了橋”。從近期破獲的多起非法安裝間諜探測設備案例看，境外間諜情報機關通過網絡勾連的方式，招募我境內人員“協助”在機場、港口、軍事基地周邊安裝探測裝置。相關人員一旦完成設備安裝，境外間諜衛星就能實時接收搜集竊取的敏感信息數據，給我國家安全帶來嚴重威脅。

