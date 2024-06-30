金正恩襟章首次公開亮相

中評社香港6月30日電／韓聯社報導，朝中社今日公開前一天舉行的朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第十次全體會議進入第二天的圖片，圖中所見，與會的幹部全員佩戴著刻有領袖金正恩頭像的襟章。



香港電台援引報導，這次是金正恩襟章首次公開亮相。



報導引述分析認為，出席勞動黨全會的幹部佩戴金正恩襟章，反映出在金正恩掌權已過十周年之際，朝鮮正加緊推進金正恩的個人崇拜工作，偶像化工程正在提速。