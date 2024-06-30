侯友宜談“拆樑”：拚經濟才是迫在眉睫任務

中評社台北6月30日電／基隆市長謝國樑罷免案第二階段連署達標，民團預計在7月5日送交選委會時會超過4萬份，對於成案很有信心。



根據《中時新聞網》報導，新北市長侯友宜今被問及此事的看法時表示，謝國樑是努力認真打拼的好市長，台灣需要的是一個穩健與安定，大家努力拚經濟才是迫在眉睫的任務。