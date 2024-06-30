中國南方汛情持續　98條河流超警

中評社北京6月30日電／新華社報導，記者30日從水利部瞭解到，連日來，西江、長江、太湖相繼發生編號洪水。當前，長江流域、珠江流域西江、太湖流域等地的98條河流發生超警洪水。



水利部當日發佈的汛情通報顯示，當前，長江中下游幹流蓮花塘和碼頭鎮至南京江段、太湖、西江幹流平南和龍圩至梧州江段、江西鄱陽湖及修水、湖南洞庭湖及資水、湖北灄水、貴州沅江上游支流舞陽河、安徽青弋江和水陽江、江蘇秦淮河、浙江東苕溪等98條河流超警。



據水利部預測，6月30日至7月2日，長江中下游、太湖流域和西江中游將持續出現強降雨。受其影響，洞庭湖口以下的長江中下游幹流將於7月2日前後全線超警；太湖將於7月5日前後出現超警0.3米左右的最高水位；西江梧州段水位6月30日夜間退至警戒水位以下後可能再次上漲。



水利部當日組織防汛會商，有針對性地部署長江、太湖、西江等流域防汛工作。水利部門加強24小時值班值守和監測預報，及時發佈預警信息；科學調度長江三峽、西江龍灘等流域控制性水工程，盡力減輕下游壓力；加強重點河段堤防巡查防守；做好洲灘民垸運用準備；做好水庫安全度汛、中小河流洪水和山洪災害防禦等。



目前，水利部維持對江西、湖南、湖北、安徽4省的洪水防禦Ⅲ級應急響應和對黑龍江、浙江、廣西、重慶、貴州、雲南6個省份的洪水防禦Ⅳ級應急響應，水利部共有9個工作組在一線協助指導地方開展洪水防禦工作。