中評觀察：香港捷報頻傳 迎接新一輪大發展

中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄應邀出席香港特區立法會午餐會並致辭（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月6日電（記者 盧哲）6月，香港多個領域捷報頻傳：競爭力排名上升、高校排名進步、出口預測上調，合作領域拓寬，等等。同樣在6月，英美及個別外國人士，仍然在“堅持”發佈抹黑香港的言論，但都一一遭到了澄清和反駁。筆者認為，在香港回歸祖國27周年，也恰逢香港國安法刊憲實施4周年、維護國家安全條例刊憲生效100天之際，香港用亮眼的成績和鐵一般的事實，闡明了香港的光明前景；而一些人士至今仍專注“唱衰”香港，既是香港在國際上優勢和重要性的體現，更暴露相關人士政治表演的窮途末路。



6月18日，國際管理髮展學院最新發布《2024年世界競爭力年報》（《2024年報》），香港排名上升兩位至全球第五位。在《2024年報》的四個競爭力因素中，香港在“營商效率”和“基礎建設”的排名明顯上升，躋身在全球前十名之內；“政府效率”排名亦高踞在全球前三名之列。“經濟表現”的排名大幅改善，反映二○二三年的經濟復甦。子因素方面，香港在“國際貿易”和“商業法規”排名全球第一，在“稅務政策”、“國際投資”、“基本基礎設施”、“金融”以及“教育”亦位列全球前五名。 《2024年報》在綜合客觀數據以及商界意見等因素後，繼續肯定香港為全球最具競爭力的經濟體之一。



6月5日，國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）最新“世界大學學科排名”出爐。香港共有7間大學上榜，其中港大躋身全球首20位，排名第17，較去年躍升了9名，是歷來最佳成績。另外6間大學上榜排名均上升，中大排行全球第36位，較去年上升了11位；科大排行全球第47位，亦較去年上升了13位。理大在榜上排第57位，城大排第62位，兩間大學排名均較去年升了8位。浸大由去年的第295位，上升至今年第252位，上升43名。QS指，今年的世界大學排名涵蓋了1500 所大學。機構分析，香港是全球學術聲譽表現最好的地區之一，香港7間上榜大學的評分較去年好，整體提升率達7成。

