中評論壇：郭偉峰論香港與東亞安全關係

中評智庫基金會董事長、中國評論通訊社社長郭偉峰主持並發言（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京9月12日電（記者 郭至君）中評智庫基金會董事長、中國評論通訊社社長郭偉峰6月30日在北京主持了由中評智庫基金會舉辦的主題為“兩岸關係與東亞安全”的座談會，並在會上就香港與東亞安全的關係發表其見解。郭偉峰認為，香港對東亞安全具有重要的作用，過去有可能是低估了，但是在2019年香港發生前所未見的暴亂活動之後，令人不禁深思，一座長期以來為東亞地區經濟發展與繁榮作出重大貢獻的開放包容的國際都市，為何會不見容於美國及西方反華勢力，非得摧之而後快？



郭偉峰說，從地緣政治角度來觀察，香港的繁榮穩定對東亞地區具有三大助益，反過來就是有三個讓美國及西方反華勢力無法容忍的因素：



第一，香港具有促進中國經濟與世界經濟融合的特殊作用，與此同時有助中國內地經濟與東亞經濟體系的對接與依存，香港國際金融中心尤其有利於人民幣走向國際化。我們知道，金融中心主要集中在東亞、北美和西歐三大區域，東亞區域的香港、上海、東京和新加坡的金融實力很強大，其中香港又是龍頭。東亞已經成為世界最具發展活力和潛力的地區之一，但同時也是全球內安全局勢最複雜的地區之一。美國在全球範圍內對東亞地區施壓，以挑撥離間方式來謀取自己最大利益。東亞不亂，目標就難以達到。對於在東亞經濟體系發揮重要穩定作用的香港，美國及西方反華勢力是不能容忍的，要打擊中國必須打擊香港，要搞亂東亞也必須搞亂香港。過去我們對這樣的感受不強烈，現在這樣的感覺則非常明顯。

