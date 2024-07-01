黨的十八屆三中全會來生態文明改革成就綜述

中評社北京7月1日電／據新華社報導，面對人民群眾對美好生活的向往，如何答好生態文明建設這道時代必答題？



黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央大力推進生態文明理論創新、實踐創新、制度創新，提出一系列新理念新思想新戰略，形成了習近平生態文明思想，為新時代生態文明建設提供了根本遵循。



黨的十八屆三中全會以來，生態文明體制改革全面深化、縱深推進，全方位、全地域、全過程加強生態環境保護，生態文明制度體系更加健全，綠色、循環、低碳發展邁出堅實步伐。一份天更藍、水更清、山更美的生態答卷，鋪展在廣袤的神州大地上。



改革發力，以攻堅之舉推動生態環境質量持續改善



前不久，一張長城與“中國尊”的超長距離“合影”刷屏社交網絡。前景，是位於北京市延慶區四海鎮的九眼樓長城；遠處，是位於朝陽區的北京地標建築之一“中國尊”。



人們還記得，10年前，亞太經合組織（APEC）第二十二次領導人非正式會議在北京召開。會議期間，秋冬季常被霧霾籠罩的北京，迎來清澈美麗的藍天。



“那幾天天氣很好，當時有人問，這是‘APEC藍’，能持久嗎？我回答他們，這並不是短暫的藍天，幾年後它將是永久的藍。”今年全國兩會期間，說起當年這個細節，習近平總書記語氣堅定。



從“APEC藍”到長久的“北京藍”，是新時代以來我國以改革之舉推動污染防治攻堅戰的一個標誌性成果。



生態文明建設是關係中華民族永續發展的根本大計。習近平總書記強調，生態興則文明興，生態衰則文明衰。

