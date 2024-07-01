6月全國各地經濟社會發展觀察

中評社北京7月1日電／據新華社報導，時至年中，盛夏時節。田間熱火朝天，車間緊張忙碌。夏糧有望再獲豐收、耐心資本加速培育、“老有所養”更有保障……當前正處於決定全年經濟走勢的關鍵節點，全國各地持續發力，鞏固經濟回升向好態勢，惠民生舉措落地見效。



觀察之一：“三夏”農事忙



伴隨著水泵的轟鳴聲，一股股清涼的水流從噴頭中噴出，灑在剛剛播種的玉米田上。6月25日，河北省衡水市故城縣東大窪現代農業園區玉米種植基地內，種糧大戶論洪赤指揮工人啟動節水噴灌機，對播種的3000餘畝玉米進行灌溉。



連日來，河北遭遇持續高溫天氣，部分地區最高溫度超過40攝氏度。河北省農業農村廳相關負責人表示，對夏種墒情不足的地區，會同水利部門做好應急引水、調水、提水、送水等工作，並利用大功率水泵、移動澆灌設備等抗旱物資儲備，增加抗旱水源，提高出苗質量。



近期，我國氣候南澇北旱特徵明顯。各地各部門在“三夏”工作中加強應對，將損失和影響減至最低。



在江蘇省徐州市、宿遷市田間地頭，農戶們也忙碌著噴灌作業，增墒保苗，以應對連續乾旱天氣。6月中旬，江蘇省小麥大規模機收基本結束，多地壓茬推進夏種、夏管。



在淮北地區全力抗旱的同時，江蘇省沿淮及淮河以南地區聞“汛”而動，嚴陣以待防禦強降雨，實施防災減災措施，確保全年糧食豐產豐收。據江蘇全省農情調度，今年夏糧生產總體呈現面積增、單產增、總產增的“三增”良好形勢。

