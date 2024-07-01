首份純電新能源機車碳足跡報告發布

中評社北京7月1日電／據人民網報導，日前，中國中車發布7款系列化新能源機車，並發布了全球首份純電新能源機車碳足跡報告。系列化新能源機車的研製，可以有效減少二氧化碳和污染物排放，是我國軌道交通裝備綠色低碳轉型的具體實踐。



6月28日，中國中車股份有限公司發布7款系列化新能源機車，包括“內燃發動機＋動力電池”、動力電池、氫燃料電池三種動力配置。系列化新能源機車可實現低排放、低噪聲、高效率運行，有效解決老舊內燃機車存在的油耗大、排放高、噪聲大等問題。同時，中國中車發布了全球首份純電新能源機車碳足跡報告。該報告由國際權威認證機構進行核查並頒發ISO14067產品碳足跡證書。



“系列化新能源機車的研製是中國中車致力於推動我國軌道交通裝備綠色低碳轉型的具體實踐。”中國中車總經理馬雲雙說。



精確測算產品全生命周期的二氧化碳排放軌跡



“我們的碳足跡報告，通過實景結合建模的方式，精確測算了新能源機車產品從鐵礦石到完成30年服役期後被回收處置、全生命周期的二氧化碳排放軌跡。”中國中車轉型辦綠色低碳組副組長王菲菲說。



在生產製造環節，小到機車上的每一個螺絲、螺母，大到車體、輪對、轉向架等零部件生產製造，原料材料的獲取，以及總裝過程的碳排放，都進行了精準測算。



記者瞭解到，核算過程共涉及9.7萬多個數據，全部來自中車大連公司、資陽公司、戚墅堰公司的實景數據，真實反映產品生產製造情況；對於難以直接獲取的排放因子，則全部來自國際權威數據庫中的背景數據。



最終，認證證書顯示，1000千瓦“內燃發動機＋動力電池”機車碳足跡為7.40千克二氧化碳當量每公里；1000千瓦動力電池機車碳足跡為7.92千克二氧化碳當量每公里。

