評論：始終保持黨紀學習教育的正確方向

中評社北京7月1日電／據中央紀委國家監委網站：開展黨紀學習教育是加強黨的紀律建設、推動全面從嚴治黨向縱深發展的重要舉措，是全黨的一件大事。習近平總書記對此高度重視，多次作出重要指示，每到地方考察都提出新的要求、進行專門強調，為高質量開展黨紀學習教育提供了根本遵循。近日，習近平總書記在青海、寧夏考察時，再次對深入開展黨紀學習教育提出明確要求。紀檢監察機關開展黨紀學習教育，首要的是深學細悟習近平總書記關於全面加強黨的紀律建設的重要論述，始終保持黨紀學習教育的正確方向，學出政治站位，學出使命擔當，學出過硬本領，更好擔負起黨和人民賦予的重大責任。



習近平總書記關於全面加強黨的紀律建設的重要論述是學習的本和源。黨的十八大以來，習近平總書記把紀律建設納入新時代黨的建設總體布局，發表一系列重要論述，深刻分析紀律建設形勢任務，系統總結紀律建設成功經驗，科學回答了什麼是紀律規矩、為什麼要加強紀律建設、怎樣加強紀律建設等重大問題，指引全黨扎緊制度籠子、加強紀律教育、嚴格紀律執行，推動管黨治黨從“寬鬆軟”走向“嚴實硬”。這些重要論述，立意高遠，內涵豐富，思想深刻，是習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想的重要組成部分，為與時俱進修訂完善《中國共產黨紀律處分條例》提供了根本依據，為全面加強黨的紀律建設提供了行動遵循。衹有把習近平總書記的重要論述領會深、把握准，才能更加深刻理解把握《條例》的規定要求、主旨要義和內在邏輯，才能更好地執行黨的紀律。



深刻領悟加強紀律建設是全面從嚴治黨的治本之策，關鍵在嚴字當頭。習近平總書記強調，紀律嚴明是黨的光榮傳統和獨特優勢；強調黨要管黨、從嚴治黨，靠什麼管，憑什麼治？就要靠嚴明紀律；強調全面從嚴治黨重在加強紀律建設，紀律不嚴，從嚴治黨就無從談起。習近平總書記的重要論述，深刻闡明了紀律建設在新時代黨的建設總體布局中的重要地位和作用，深化了我們黨對新時代全面從嚴治黨的規律性認識。紀檢監察機關要深刻把握加強紀律建設的必要性緊迫性，堅持紀嚴於法、紀在法前，把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍長期堅持下去，推動全面從嚴治黨取得更大戰略成果。



深刻領悟政治紀律是最重要、最根本、最關鍵的紀律，關鍵在絕對忠誠。習近平總書記強調，政治紀律是打頭、管總的，遵守黨的政治紀律是遵守黨的全部紀律的重要基礎，要以嚴明政治紀律帶動各項紀律全面從嚴；強調“兩個維護”是黨的最高政治原則和根本政治規矩，要自覺在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致，決不搞“七個有之”那一套。習近平總書記的重要論述，深刻闡明了政治紀律和政治規矩的極端重要性，鮮明指出了紀律建設的重中之重。紀檢監察機關要時刻保持對習近平總書記、黨中央的絕對忠誠，堅決聽從習近平總書記、黨中央號令，嚴明政治紀律和政治規矩，以強有力政治監督維護黨中央權威和集中統一領導。

