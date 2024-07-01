數字紀檢監察：為監督執紀執法賦能增效

湖北省襄阳市纪委监委搭建“襄阳市数字纪检监察大数据平台”，推动日常监督、专项整治、案件查办等更加精準高效。图为6月28日，该市纪委监委第四监督检查室干部运用该平台监督模型研究工作。（图片来源：中央纪委国家监委网站） 中評社北京7月1日電／據中央紀委國家監委網站消息，二十屆中央紀委三次全會強調，深化數據資源開發利用，建設紀檢監察一體化工作平台，推動數字技術深度融入紀檢監察各項業務，促進全要素覆蓋、全流程貫通、全領域標準、全系統共享。湖北省襄陽市紀委監委依托“襄陽市數字紀檢監察大數據平台”，為監督執紀執法賦能增效。通過打通信息壁壘，數據互聯互通，實現勘驗查詢足不出戶；緊盯重點領域，科學搭建監督模型，助力專項整治有的放矢；貫通內外監督，提升運用數字技術水平，推動紀檢監察工作高質量發展。



“發出預警萬餘次，發現問題線索306條，據此立案144人，39人涉嫌嚴重違紀違法被採取留置措施……”近日，湖北省襄陽市紀委監委舉辦數字紀檢監察工作交流研討會，該市紀委監委信息技術保障室負責人在會上演示操作“襄陽市數字紀檢監察大數據平台”，介紹該平台今年以來的工作成效。



襄陽市紀委監委在探索運用大數據賦能推動紀檢監察工作高質量發展過程中，學習先進經驗、整合現有資源、結合本地實際，於去年8月開始搭建“襄陽市數字紀檢監察大數據平台”，並於去年年底投入正式運行。



按照二十屆中央紀委三次全會關於“推動數字技術深度融入紀檢監察各項業務”的工作部署，該市紀委監委今年進一步深化數據資源開發利用，依托監督平台持續探索如何為紀檢監察工作插上科技“翅膀”。進一步健全完善信息協查機制，緊盯重點領域突出問題，精準搭建、科學運用監督模型，通過數據“跑腿”、信息比對和提前預警等，推動日常監督、專項整治、案件查辦等更加精準和高效。



打通信息壁壘，實現勘驗查詢足不出戶



襄陽市紀委監委依托當地“一網通辦”“一網統管”和“城市數字公共基礎設施建設試點”等數據資源，將全市91個部門、287個業務門類的數據信息聯通成“數據海洋”，涵蓋數據超12億條。同時，根據監督檢查和審查調查等工作需要，有針對性地采集醫藥衛生、工程建設招投標、鄉村振興等重點領域重點工作數據。



襄陽市紀委監委關於某金融企業腐敗案件的調查日前進入突破階段，需要調取相關資料進行深入分析。審查調查組工作人員按照有關規定，向信息技術保障室發函請求協助。

