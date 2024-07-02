中評專論：綠營走偏鋒　失民心是必然

民進黨高舉民主大旗是假，實際衹有“反中”和“仇中”的信仰。 中評社台北7月2日電（作者 劉宗夏）賴清德是個少數“總統”，民進黨在“立法院”也失去了掌控力。綠營顯然相當不甘心，不斷地想藉由政治操作和仇恨動員改變現狀，但是操作過頭逐漸往極端走。這樣反而會讓台灣人逐漸看穿民進黨的本性，高舉民主大旗是假，實際衹有“反中”和“仇中”的信仰，這樣的政黨走向衰敗只是時間的問題。



民進黨目前可以運用資源、操作民粹，但是如果逐漸被理性中道的力量看清楚，將會在台灣社會上產生一系列的化學效應，民進黨從上到下都走偏鋒，聽不見理性務實的忠言，將逐漸變成台灣社會的笑柄，這樣的效應若逐漸累積，這個黨失去民心將是必然！



民進黨長期催眠、愚化自己的支持者，好像台灣今天所有的成就都是民進黨的努力造成的，台積電是民進黨的成就，台灣的民主、科技、產業成就都是民進黨的資產，台股大漲是因為民進黨造成的盛世！刻意切割或者淡化前人的努力，把一切功勞往自己身上攬。



這樣庸俗不堪的政黨文化不該是台灣的主流，所以有理想性的人長久必然無法忍耐，就算是原本對民進黨友善的人，也不可能長久與之合流。過去民進黨利用台灣人對其同情，把國民黨形塑成欺壓台灣人的外來政權，不斷地吸取政治利益，才讓這些扭曲的價值觀暫存於台灣社會。

