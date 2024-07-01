直擊2024年世界移動通信大會三大熱點

觀眾在中國聯通展台體驗“上海天文館數字孿生平行世界”。（圖片來源：經濟參考報） 在中國移動展台，觀眾觀看“AI+工廠”展項。（圖片來源：經濟參考報） 中評社北京7月1日電／據經濟參考報消息，為期三天的2024年世界移動通信大會（上海）（下稱“2024MWC上海展”）日前落下帷幕，來自全球124個國家及地區的近4萬名與會者，一起感受5G、人工智能（AI）、數智製造等技術和產業發展趨勢，也共同見證了中國信息通信產業發展的最新成果。



5G持續演進升級



工業和信息化部總工程師趙志國在2024MWC上海展上介紹，截至今年5月底，我國累計建成5G基站383.7萬個，占全球5G基站總量的60%，5G用戶數占全國移動通信用戶數的50%以上。



截至目前，我國5G應用案例數累計超過9.4萬個，在工業、礦業、電力、港口、醫療等行業已實現規模應用。“5G＋工業互聯網”在建項目超過1.3萬個，一批5G工廠建成，這為全球製造業可持續數字化轉型提供了中國方案。



全球移動通信系統協會（GSMA）大中華區總裁斯寒分析，中國5G生態的發展得益於中國龐大的數字消費群體、大規模工業領域和巨大的經濟體量。同時，中國不僅著力於基礎設施部署、行業應用和融合發展，還注重創新、開放共享，這樣的發展理念給各國推動數字經濟建設提供了經驗。



GSMA預測，到2024年底，中國5G連接數將達到10億；到2030年，中國5G連接數將增至16億，這相當於全球總連接數的近三分之一。



隨著數字經濟發展，5G技術的演進成為必然。“升級版”的5G－A，在網絡速度、時延、連接數等方面能力顯著提升，並引入通感一體、無源物聯、內生智能等技術，從而更好地匹配人聯、物聯、車聯、高端製造、感知等更為複雜的應用場景。2024年被認為是5G－A商用發展的關鍵之年，首個面向5G－A的技術標準近日也在上海宣布凍結。

