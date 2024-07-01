多措並舉，扎緊經費“口袋”

浙江省衢州市常山县机关事务保障中心工作人员在查看公务拼车实时数据，瞭解拼车情况。常山县财政局供图 中評社北京7月1日電／據人民網報導，習近平總書記指出：“黨和政府帶頭過緊日子，目的是為老百姓過好日子，這是我們黨的宗旨和性質所決定的。不論我們國家發展到什麼水平，不論人民生活改善到什麼地步，艱苦奮鬥、勤儉節約的思想永遠不能丟。”



今年的《政府工作報告》提出，各級政府要習慣過緊日子，真正精打細算，切實把財政資金用在刀刃上、用出實效來。



強化預算約束和執行監督，嚴格控制一般性支出，提升政府採購效率……財政部多措並舉推動政府部門和預算單位精打細算過緊日子，集中更多財政資源造福於民。



各級政府過緊日子已成為深化財政預算改革，嚴肅財經紀律，提升財政治理效能的制度性要求和成果。



財政部嚴格落實過緊日子要求，堅持節儉辦一切事業，狠抓黨政機關“三公”經費等一般性支出管理，不斷提高資金使用效益。



如何扎緊經費“口袋”？在細化一般性支出管理、嚴格“三公”經費管理、強化預算剛性約束、全面推進預算公開等方面，各地有何經驗做法？記者近日進行了採訪。



細化一般性支出管理



“大錢大方、小錢小氣”，是地方財政部門談到落實過緊日子要求時掛在嘴邊的一句話。“大錢大方”是指強化大事要事保障能力，“小錢小氣”則是要大力壓減一般性支出，將過緊日子作為預算管理的主題，厲行節約辦一切事業。

