湖南：聚焦重點　開門整治

中評社北京7月1日電／據中央紀委國家監委網站消息，前不久，聚焦群眾反映強烈的突出問題，湖南省紀委監委班子成員全員“帶件下沉”，實地督導14個市州和38個縣市區。在省紀委監委示範帶動下，各市縣紀委監委班子成員包案3531件，所有縣市區、鄉鎮（街道）、縣管學校、縣管醫院實現紀委監委班子成員聯點督導。



群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治開展以來，湖南省各級紀檢監察機關深入學習貫徹習近平總書記關於堅持人民至上的重要論述，落實中央紀委三次全會精神，從堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”的政治高度，下更大氣力糾治群眾反映強烈的突出問題，把查辦案件作為有力抓手，嚴查快處、深挖徹查，不斷增強群眾獲得感、幸福感、安全感。



省紀委監委把集中整治作為當前工作重點，先後多次召開專題會議、領導小組會議、省紀委常委會會議進行研究部署，要求緊盯群眾反映的突出問題，集中力量推進集中整治、帶動各項任務落實。



省紀委常委會專題調度案件辦理情況，對工作推進不力的地方，由市州紀委書記約談縣市區黨委書記和紀委書記。建立省紀委監委班子成員聯繫督導市縣集中整治工作機制和包案負責制度，14名委領導班子成員各聯繫督導一個市州及所轄縣市區，包案負責該地重點在辦案件，督導省級掛牌督辦件辦理。省委巡視辦專門印發通知，要求市縣巡察協助配合開展集中整治。



“我們認真貫徹習近平總書記重要講話精神和黨中央決策部署，持續整治群眾身邊不正之風和腐敗問題，推動全面從嚴治黨向基層延伸。”湖南省紀委監委有關負責同志表示。



堅持開門整治，湖南全省14個市州、122個縣市區紀委監委均在官網官微或本級報刊、電視等媒體公布集中整治內容和監督舉報電話，暢通信訪舉報渠道。堅持部門聯動，協調巡視機構和案件、信訪等部門開展問題線索排查，建立與政法、審計、財政、農業農村等部門問題線索移送機制，持續拓展線索來源。省市縣三級紀委監委分別建立“黨的二十大以來受理問題線索”“黨的十八大以來雖已了結但又反復重復舉報的問題線索”“2024年4月1日後新受理問題線索”3套台賬，實行動態更新、銷號管理，做到“底數清、情況明”。

