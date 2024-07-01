各地開展新黨員集中宣誓

中評社北京7月1日電／據人民日報消息，近日，各地組織新黨員集中宣誓、學習紅色歷史、開展座談會等活動，慶祝中國共產黨成立103周年。



在中華蘇維埃共和國臨時中央政府大禮堂舊址，有46年黨齡的講解員劉保寶正在動情分享：“紅軍正是從大家腳下這塊土地開始長征……”近日，江西省瑞金市消防救援大隊組織新黨員在這裡上黨課。“我要賡續優良傳統，在工作崗位上發揮先鋒模範作用。”新黨員李淳說。



越來越多新鮮血液加入黨的隊伍，彰顯出黨的強大生機與活力，展現出黨的事業興旺發達、欣欣向榮的蓬勃氣象。



在福建省武夷山市洋莊鄉大安村，新黨員們莊嚴宣誓。新黨員劉玥說：“幸福生活來之不易。我將以革命先烈為榜樣，用實際行動彰顯擔當。”



在中國人民解放軍第三十二軍舊址紀念館，國網山東省平度市供電公司新黨員入黨宣誓儀式舉行。新黨員劉博說：“我要踐行初心使命，苦練業務本領，為群眾辦實事、辦好事。”



連日來，多地組織老黨員與新黨員面對面交流，分享老黨員的奮鬥故事。新黨員們紛紛表示，要傳承紅色基因，勇擔時代使命。



湖南省寧鄉市夏鐸鋪鎮鳳橋社區組織新黨員聽了一堂生動的黨課，87歲的老黨員劉嘉樹進行了分享。“一代人有一代人的責任，我們要沿著前輩們的足跡砥礪前行，多為人民群眾辦實事、辦好事。”新黨員成利芳說。長沙市著力加強新黨員教育培養，幫助他們強筋骨、長本領。