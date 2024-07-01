鄔達克在上海的建築工地。（圖片來源：大公報） 中評社北京7月1日電／據大公報報導，理想、志向、成就都是從夢想開始的。我們都知道貝聿銘是在美國學習建築，在美國成為建築師，但許多人未必知道他的建築師之夢始於上海。當貝聿銘還是一個徬徨的、十六七歲的中學生時，上海靜安寺路上一座正在建造的高樓讓他看到了自己的未來。他在晚年時仍記得少年時的夢：“那座大樓如此之高，高得讓我著迷。就是在那時，我下決心將來要設計建築。”



這座迷住少年貝聿銘的高樓叫作“國際飯店”，今年是它的九十大壽。一九三四年建成時，它是亞洲的最高建築。二○○○年，貝聿銘在一次訪談中回憶上海對他的影響時，儘管他離開上海已有六十五年，但仍記得那個為他造夢的人──國際飯店的建築師：“他是一個來自捷克斯洛伐克的建築師，名叫鄔達克。”



在被遺忘了四十年之後，鄔達克（L. E. Hudec）的名字隨著內地改革開放的浪潮回到了上海灘。他的許多作品被評為“上海市優秀歷史建築”。不過，在重返上海多年後，他的面目仍然有些模糊。關於他的國籍就有幾種不同的說法：有的說他是捷克籍，有的說他是匈牙利籍，也有的說他是匈牙利籍的斯洛伐克人。



那麼，哪個說法是對的？其實，即使把這三種說法合在一起，也不夠全面和準確。實際上，鄔達克的國籍和身份不是單一的，而是多重的、變化的。他的第一個國民身份是奧匈人。一八九三年他出生在奧匈帝國版圖下的班斯卡─比斯特利察。一九一四年他在布達佩斯的皇家約瑟夫理工大學建築系畢業。第一次世界大戰爆發後，他被征募加入奧匈軍隊。在戰場上，他的建築知識只能用於修築工事。一九一六年他被俄軍俘虜，被送到西伯利亞的戰俘營。一九一八年九月他逃出戰俘營，用一本假的俄國護照穿過俄中邊境。同年十一月初，二十五歲的鄔達克到達上海。



雖然那是一本假護照，但他到達上海後，立即去俄國駐滬領事館換領了一本真護照。這本俄國護照不僅給了他一個新身份，還重新拼寫了他的姓氏，由Hugyecz改為Hudec（鄔達克）。根據他的回憶推測，在一九一八至一九二○年他持有俄國護照。無論護照真假，他至少在名義上曾是俄國公民。



在一戰之後，歐洲各國重新劃分勢力範圍和邊界線，人們的國籍也隨之而變。奧匈帝國在一九一八年解體後，鄔達克的家鄉班斯卡─比斯特利察於一九二○年脫離匈牙利的統治，並入捷克斯洛伐克共和國。因此，在上世紀二三十年代的上海，他被視為捷克籍建築師。一九三八年，他的家鄉再次被劃入匈牙利的版圖，鄔達克的國籍也再次改變。因此，現在有些學者稱他是匈牙利建築師。