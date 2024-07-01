《繁花》似錦，回味無窮

電視劇《繁花》劇照。（圖源：大公報） 中評社北京7月1日電／據大公報報導，“如果選《繁花》唯一金句，你會選哪一句？”日前和朋友聊起TVB正在熱播的這部王家衛電視劇，他突然發問，我不假思索答：“小器的女人賺不了大錢”，這是至真園女老板李李的一句台詞。飾演李李的辛芷蕾在這部三十集電視劇中有精湛的演出，名列主演第二位，不過我更喜歡馬伊琍扮演的玲子、唐嫣扮演的小汪，甚至是董勇扮演的範總和游本昌扮演的爺叔，當然，寶總胡歌是最棒的。



但是，風姿綽約的李李這一句台詞，乃是對整部劇集畫龍點睛：女人和賺錢。九十年代的上海灘，離不開女人和賺錢，李李這個外地女人在九十年代初來到上海黃河路開酒樓，就是為了賺大錢。至於風度翩翩玉樹臨風的寶總，身邊美女如雲：玲子、小汪、李李，還有不在身邊的雪芝。寶總和寶玉，一字之差，都有女人緣。上海出生的王家衛懂上海，更懂人性。



《繁花》幾乎每一集、每一個主要角色都有精彩的對白，都很接地氣，網上有好幾個版本的“繁花金句”，有九句、十句、十一句，還有二十句、二十五句、三十五句等等。除了這一句“小器的女人賺不了大錢”，我還喜歡第一集開始“引子”的一句旁白“獨上閣樓，最好是夜里”，很有上海灘品味：很小資。不過，劇中有的台詞很精彩，卻未必所有觀眾都能欣賞，特別香港觀眾。範總眼看三羊牌T恤衫一夜之間成為上海各商場的搶手貨，激動得突然大喊一句“戰上海，還看今朝！”我反問那位聊天的朋友：你知道範總這句話什麼意思嗎？他承認不懂。我告訴他，《戰上海》是內地一部電影名字，講一九四九年解放軍第三野戰軍包圍上海、解放上海的故事。“還看今朝”出自毛澤東名作《沁園春.雪》詩句“俱往矣，數風流人物，還看今朝”。



當然，如果這部金宇澄同名小說改編的電視劇只是講女人和賺錢，講上海灘紙醉金迷，就未免太俗氣，王家衛也用不著花十年來拍它。所以還有一句對白很重要，阿寶在香港的半島酒店偶遇前女友雪芝，曾經訛稱離婚後自己從海外到香港開公司當老板，其實只是在半島酒店當侍應。阿寶勸她回上海發展，或者做自己上海公司在香港的代表，阿寶說：“現在上海到處都是機會”，但是被雪芝拒絕。那個時候，像雪芝這種選擇的人很多，像玲子願意回國回到上海找機會的人，反而不多。