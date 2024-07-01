慶祝香港回歸祖國27周年活動啟動禮舉行

6月29日，嘉賓在啟動禮上合影。（圖片來源：新華社記者 朱煒 攝） 中評社北京7月1日電／據新華社報導，香港各界慶典委員會慶祝香港回歸祖國27周年活動啟動禮29日在香港維多利亞公園舉行，為“同心慶回歸 合力譜新篇”系列慶祝活動拉開帷幕。



香港特區行政長官李家超在啟動禮上致辭表示，今年是香港回歸祖國27周年，也是中華人民共和國成立75周年，意義重大。國家發展一日千里，是全球增長最快的經濟體之一，作為中華兒女，他感到無比自豪。香港回歸祖國以來，在國家堅定支持、特區政府努力推進、社會各界群策群力、市民奮進拼搏下，香港一直乘風破浪，不斷闖出新天地，為“一國兩制”成功實踐屢創佳績。



中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任鄭雁雄致辭表示，國家是香港繁榮穩定的底氣和堅強後盾，香港可以在融入國家發展大局中實現自身更好發展。“一國兩制”是香港興旺發達的最大優勢，香港要不斷增強國際競爭力、持續鞏固和提升“八大中心”的定位，維護自由、開放、規範的營商環境，拓展暢通便捷的國際聯繫， 進一步鞏固和發揮香港的獨特地位和優勢。



香港各界慶典委員會主席譚錦球表示，27年前，在全國各族人民的殷切期盼下，香港回到祖國懷抱。回歸後的香港持續保持繁榮穩定，不斷塑造自己的現代化風貌。“一國兩制”的偉大事業行穩致遠，獲得舉世公認的成功。



作為系列活動的重要組成部分，以“萬千氣象看中華”為主題的“維園慶回歸”活動於6月29日至7月2日在維多利亞公園與觀眾見面。展區包括“錦綉河山”“文旅天地”“創科興港”“冰涼一夏”“健康灣區”“殊香世界”六大主題，為市民遊客呈獻中華優秀傳統文化和現代創新發展的成果。四川、遼寧、江西、山東、陝西、寧夏等地通過主題展廳等多種形式展示地方特色和文旅資源。