中評社北京7月1日電／網評：航天追夢激揚創新豪情



來源：人民日報



6月25日14時7分，嫦娥六號返回器攜帶來自月背的月球樣品安全著陸在內蒙古四子王旗預定區域。



“嫦娥六號在人類歷史上首次實現月球背面采樣返回，是我國建設航天強國、科技強國取得的又一標誌性成果。”習近平總書記代表黨中央、國務院和中央軍委致電祝賀探月工程嫦娥六號任務取得圓滿成功，強調“精心開展月球樣品科學研究，接續實施好深空探測等航天重大工程，加強國際交流合作，向著航天強國目標勇毅前行，為探索宇宙奧秘、增進人類福祉再立新功”。



愛因斯坦探針衛星成功升空，為空間科學探索再添利器；神舟十八號航天員順利進駐中國空間站，神舟家族完成又一次“太空接力”……今年以來，中國航天捷報頻傳、再攀高峰，一步一個腳印向著航天強國目標堅實邁進。



習近平總書記指出：“探索浩瀚宇宙，發展航天事業，建設航天強國，是我們不懈追求的航天夢。”從發射我國第一顆人造地球衛星東方紅一號到“嫦娥家族”書寫探月精彩篇章，從神舟五號完成首次載人航天飛行到建成中國人自己的空間站，中國航天不斷刷新追夢築夢的高度。一次次發射令人振奮，一項項成就令人驚嘆，回望中國航天走過的不尋常的征程，我們在感到自豪的同時，也收穫科技創新的豐富啟迪。



中國航天在挑戰中前行，在重壓下突破，源於自立自強的信念。1970年，老一代航天人在工業基礎薄弱、人才資源匱乏、設備設施落後等條件下，依靠自己，克服萬難，實現從無到有的突破。進入21世紀，我國探月工程啟動。面對資料匱乏、經驗不足的困難，嫦娥一號研製團隊沒有退縮。以中國科學院院士葉培建為代表的科研人員，攻克了一系列難題，成功研製出全新航天器，讓嫦娥一號交出精彩答卷。一代代航天人自力更生、艱苦奮鬥，鑄就了自立自強的精神底色。今天，無論條件如何變化，保持這份“一定能，一定行”的志氣和勇氣，就能更好解決“卡脖子”問題，實現高水平科技自立自強。