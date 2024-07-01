超級工程將帶來哪些超級效應

中評社北京7月1日電／據新華社報導，鋼鐵巨龍騰灣區，長虹臥波架通途。



6月30日，國家重大工程深中通道正式通車試運營。全長約24公里的超級工程，讓深圳至中山的車程由約2小時縮短至30分鐘，在環珠江口“A”字形交通網絡骨架架起關鍵一“橫”。



“以前是中山人，現在是深圳人，即將是‘深圳＋中山’人。”這是採訪中不少工作在深圳的中山人對自己身份轉換的介紹。半小時的通勤時間，讓前往深圳這座未來之城的道路更加快捷，人們對“工作在深圳、居住在中山”的新生活更加期待，雙城之間的往返也將更加頻繁。



為了將深中通道帶來的“流量”變為“留量”，“消費萬億元城市俱樂部”的深圳正在加緊發力，不少商業核心區域積極開展促消費活動，為迎接深中通道開通後到來的消費潮做好準備；而在中山市，包括商用住宅、車間廠房在內的多個建築項目已經封頂，等待更多人或者企業“拎包入住”，成為承接深圳等東岸城市產業外溢、進行招商引資的重要陣地。



便捷交通，互通有無，深中“半小時生活圈”、大灣區“1小時生活圈”逐步從發展願景成為生活現實，珠江口東西兩岸人民的“同城感”更為強烈。



交通運輸，一頭連著生活，一頭連著生產。



自古以來，交通區位就是影響產業格局和經濟發展的重要因素。珠江口，作為一道天然屏障，深刻影響著東西兩岸城市群的產業結構和經濟發展路徑——



以深圳、東莞、惠州為代表的東岸城市群擁有先進製造業和強大的科創能力，但空間、土地使用成本較高；以珠海、中山、江門為代表的西岸城市群則剛好相反。兩岸產業發展具有互補性，卻苦於沒有一條能夠跨越珠江口的“天路”。

