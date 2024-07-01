《稀土管理條例》10月1日起施行

中評社北京7月1日電／據科技日報消息，國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《稀土管理條例》（以下簡稱《條例》），自2024年10月1日起施行。《條例》明確稀土資源屬於國家所有，任何組織和個人不得侵占或者破壞稀土資源，國家對稀土資源實行保護性開採。



“稀土是現代工業中不可或缺的重要元素和關鍵戰略資源。”司法部、工業和信息化部有關負責人就《條例》答記者問時表示，近些年來，我國圍繞稀土行業准入標準、行業整合、環境保護等方面出台多項政策措施，有效促進和保障了產業持續健康發展。與此同時，我國稀土管理仍存在一些突出問題，比如覆蓋全產業鏈的管理職責、監管措施有待完善，產業創新能力和綠色化智能化水平亟須提高，整治非法開採或非法冶煉分離、無指標或超指標生產、買賣非法稀土產品等違法行為的手段不足、處罰力度不夠等。因此，有必要制定專門的行政法規，為稀土資源保護和產業發展提供法治保障。



《條例》強調，加強稀土資源保護，健全稀土管理體制。國務院工業和信息化主管部門會同國務院有關部門確定稀土開採企業和稀土冶煉分離企業，並向社會公布。此外，其他組織和個人不得從事稀土開採和稀土冶煉分離。



圍繞促進稀土產業高質量發展，《條例》規定，強化規劃引領，國家對稀土產業發展實行統一規劃，國務院工業和信息化主管部門會同有關部門依法編制和組織實施稀土產業發展規劃；突出科技創新，國家鼓勵和支持稀土產業新技術、新工藝、新產品、新材料、新裝備的研發和應用，鼓勵和支持企業利用先進適用技術、工藝對稀土二次資源進行綜合利用；強化綠色發展、安全生產，規定從事稀土開採、冶煉分離、金屬冶煉、綜合利用的企業應當遵守有關礦產資源、節能環保、清潔生產、安全生產和消防的法律法規。