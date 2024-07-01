科技金融首次明確“施工圖”

中評社北京7月1日電／據新華社報導，科技興則民族興，科技強則國家強。如何讓“科技之花”綻放得更絢麗？



一份由中國人民銀行等七部門近日聯合印發的文件，首次明確了科技金融的“施工圖”。這份《關於扎實做好科技金融大文章的工作方案》提出，要“加強基礎制度建設，健全激勵約束機制”“為各類創新主體的科技創新活動提供全鏈條全生命周期金融服務”，為金融“活水”澆灌科技創新指明方向。



科技金融，就是支持科技創新的金融。2023年召開的中央金融工作會議提出做好五篇大文章，科技金融居首位。



科技金融為何被放在這麼重要的位置？



當前，科技革命與大國博弈相互交織，高技術領域成為國際競爭的最前沿和主戰場。攻克關鍵核心技術、培養戰略性新興產業和未來產業、改造傳統產業技術……每一個科技創新的重點領域都迫切需要資金保障，需要科技金融發力。



這些年，為了支持科技創新，金融部門一直在努力。



銀行紛紛設立“科技金融中心”“科技支行”，創業板、科創板、北交所等直接融資渠道不斷拓寬，政府引導基金迅猛崛起……可以說，我國金融體系已形成支持科技創新的共識。



一組數據最具說服力：過去5年，高技術製造業中長期貸款餘額年均保持30%以上的增速；科技型中小企業獲貸率從14%提升至47%；科創票據累計發行8000億元；超過1700家專精特新企業在A股上市；創業投資基金管理規模達3萬億元……



即便如此，仍有不少科創企業“喊渴”，一些金融機構“喊難”。科技金融需要破解的難點、痛點依然突出。