香港多措並舉應對高溫“烤”驗

中評社北京7月1日電／據新華社報導，香港天氣持續高溫，酷熱天氣警告自6月20日發出至今超過7日。香港天文台27日一度錄得最高氣溫34.4攝氏度，再破今年最熱紀錄。



走在香港街頭，可以見到許多市民手持遮陽傘或便攜迷你風扇出行。香港天文台和長者安居協會27日舉行聯合記者會，提醒市民為酷熱天氣做好準備。



香港天文台署理助理台長鄭元中表示，6月21日夏至當天，香港天文台氣溫錄得最高溫約34攝氏度，追平1980年“最熱夏至”紀錄。副熱帶高壓脊仍強勁，高溫天氣將持續，有機會達到極端酷熱（35攝氏度或以上）程度。



長者安居協會表示，今年第一個酷熱天氣警告發出至今，接到長者求助數字上升，上周每日平均接獲逾1800宗求助，送院個案增加超過兩成。



連日來，香港社會多措並舉積極應對高溫天氣。特區政府民政事務總署日前已在全港各區全日開放共19間社區會堂和社區中心作臨時避暑中心。在晚上10時30分至第二天早上8時，臨時避暑中心提供被褥及睡覺的地方予有需要人士，同時中心內配有工作人員當值。



香港特區政府勞工處27日發布提醒，發言人表示，雇主須在警告生效期間參照《預防工作時中暑指引》提供的準則和建議，為處於戶外或沒有設置空調系統的室內工作環境的員工，按不同級別的工作暑熱警告每小時安排適當的休息時間，以減低中暑風險。