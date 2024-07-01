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日本兒童點心中混入動物糞便 被緊急回收
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2024-07-01 12:40:36
中評社北京7月1日電／據日本時事通信社6月28日報導，日本森永制果公司當天表示，因產品中或混有異物，正緊急回收約19萬包小圓餅。
21日，有日本消費者稱森永制果公司的兒童點心中混有異物，為一公分長的塊狀物。公司檢查後認為，異物或為小動物的糞便，可能在工廠生產過程中混入點心中。
森永制果公司已道歉，稱將繼續查明原因，提高品質管理。目前相關生產線已停運。
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