香港舉行升旗儀式慶祝回歸祖國27周年

中評社北京7月1日電／據央視新聞報導，7月1日上午，香港特區政府分別在金紫荊廣場和會展中心舉行升旗儀式和酒會，慶祝香港回歸祖國27周年。香港特區行政長官李家超等政府官員、中央駐港機構負責人以及香港社會各界人士共同出席。



早上8時整，在警察樂隊伴奏下，鮮艶的五星紅旗和香港特別行政區區旗在金紫荊廣場冉冉升起。現場全體嘉賓肅立面向國旗和區旗，高唱國歌。隨後，特區政府紀律部隊的直升機在維多利亞港上空飛過，展示國旗和區旗，船只在維港海面噴灑水柱敬禮。



升旗儀式結束後，特區政府在會展中心舉行慶祝酒會。