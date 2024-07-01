AI PC是否預示“個人智算”即將湧現

图为联想ThinkBook透明屏笔记本电脑。这款电脑借助人工智能技术将物理对象与数字信息相结合，创造出独特的用户內容，其透明性设计让设备能自然融入周围环境。（图片来源：新华社） 中評社北京7月1日電／據新華社報導，隨著人工智能（AI）技術的快速發展，多家廠商嘗試推出人工智能個人電腦（AI PC）。業內專家認為，這種結合將帶來前所未有的智能體驗和生產力提升，但也面臨一系列技術和市場挑戰。AI與PC的結合能否加速AI進入尋常百姓家值得觀察。



多家PC巨頭入場布局AI PC



微軟公司在今年5月發布了專為AI設計的Copilot＋PC。Copilot是微軟推出的跨平台AI助手，是微軟推動人工智能戰略的關鍵一環。Copilot＋PC被稱為“一款旨在重新定義個人電腦與用戶交互方式的革新產品”。目前，聯想、戴爾、惠普和三星等著名PC廠商已與微軟簽訂合作協議。



谷歌公司緊隨其後也宣布為其高端安卓筆記本電腦Chromebook Plus產品線添加新的AI功能。3月，蘋果公司推出搭載M3芯片的MacBook Air系列，也特意強調了該產品的人工智能屬性。



在中國，聯想集團4月發布了內置個人智能體“聯想小天”的AI PC系列產品。小米、華為等公司也在探索或已推出具備AI特性的個人電腦。



英特爾公司中國區技術部總經理高宇表示，AI PC六大應用場景分別是：聊天機器人帶來更專業的問答體驗，本地知識庫讓知識財富得以共享利用，個人助理幫助用戶高效完成日常事務，辦公助手能高效處理文字甚至起草合同文書，多媒體助手幫助處理視頻圖片等內容，PC管理能讓遠程管理和防護更高效。這些應用能幫助企業降本增效。



AI PC是不是真正變革



目前，各大PC廠商、芯片廠商和操作系統提供商對AI PC的定義不盡相同，但都對計算機能高效處理AI任務提出明確要求。

