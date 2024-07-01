中國製造業PMI升見37個月新高

二十年中國製造業採購經理指數(PMI)變化（圖源：大公報） 中評社北京7月1日電／據大公報報導，中國製造業擴張步伐顯著加速。財新今日（7月1日）發布的6月中國製造業採購經理指數（PMI）報51.8，較前值提升0.1個百分點，連續八個月保持擴張，並創2021年6月以來新高。財新智庫高級經濟學家王喆介紹，6月中國製造業景氣度維持向好，供給、內需、出口均保持擴張，採購量與庫存呈現升勢，就業收縮幅度也獲改善，預示中國經濟延續回升向好態勢。分析稱，綜合財新及官方PMI數據，製造業生產的擴張快於需求，預計新一輪補庫存周期近期將啟動，針對市場信心和有效需求不足的問題，宏觀政策應繼續加碼。



6月財新製造業產出呈現兩年來最強勁擴張勢頭，消費品類繼續錄得尤為顯著的增速。製造商的努力拓市，以及新產品的問世，推動新業務總量的增長，出口訂單也繼續增加。面對新業務量的增加，企業積壓訂單連續四個月攀升，部分企業選擇增加用工，但其他企業仍有離職或裁員情況，此消彼長之下，6月整體用工量接近持平。



為配合增產，財新製造業樣本企業採購量隨之增加，增速創逾三年新高，採購庫存水平也進一步上升。與此同時，製造業成品庫存結束了5月份的收縮，呈現輕微上升之勢。



製造商暌違半年首次提價



數據還顯示，6月財新製造業供應商供應速度在今年2月後首次出現下降，惟降幅輕微。供應鏈速度下降的同時，運費開始上漲，加之原材料的提價，推高製造業整體投入成本。當月，製造業投入價格漲幅升見兩年來新高，為應對成本壓力，製造商近六個月來首次調升銷售價格，加價幅度為八個月來最勁，出口價格漲幅亦升至兩年半以來最高。



國家統計局日前發布的6月中國製造業PMI報49.5%，與前值持平。統計局介紹，上月製造業生產保持擴張，新訂單指數基本持平，新動能持續增長，企業預期基本穩定，從產出數據看“中國經濟總體保持擴張，但持續回升向好基礎仍需鞏固”。



華金證券首席宏觀及金融地產分析師秦泰認為，綜合官方PMI數據看，新一輪補庫存周期有望於近期啟動，但補庫存斜率或較平緩。在房地產周期持續下行、地方債務風險加速化解背景下，決策層並不急於放寬對政府投資項目收益性的要求，也不願通過貨幣政策的寬鬆實施刺激地產和投資，“借助財政補貼政策刺激耐用消費品，或是短期有望改善企業信心的最優政策選項”。



平安證券首席經濟學家鐘正生指出，製造業生產擴張快於需求，預示“產銷率”或仍處低位且需求偏弱。另一方面，上月以來中國經濟外需保持相對強勢，今年出口增長的不確定性，主要源於中美經貿衝突帶來的中國出口市占率的不穩，但該影響目前尚不明顯，今年中國出口面臨的整體外需環境較為穩健。



上季中國GDP增速料超5%



展望未來，中國製造業界對後市保持樂觀預期，但因憂心市場競爭的加劇，以及市況的多變，6月財新製造業樣本企業樂觀度降至逾四年半以來新低。



王喆說，中國經濟延續回升向好態勢，但市場信心和有效需求的不足，仍是當前經濟面臨的極大挑戰。他建議，政策對經濟的支持力度仍需加強，前期“三大工程”、房地產調控措施優化調整、大規模設備更新和消費品“以舊換新”等政策還應進一步落地顯效。財稅改革等相關政策的推進，也應格外注重培育市場經營主體樂觀預期。



經濟增長方面，鐘正生強調，得益於供給結構的優化、開發商年中的集中促銷，以及“5·17”系列房地產新政的發酵，6月以來房地產銷售有所恢復，並成為內需端的一大亮點。不過，建築施工數據的同比走弱，居民消費表現的不佳，一定程度拖累經濟恢復斜率，二季度中國實際GDP增速預計在5%至5.2%。