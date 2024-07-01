青島開展“護航行動”　推動企業健康發展

中評社北京7月1日電／據中國紀檢監察報：山東省青島市紀委監委日前會同市委統戰部、市工商聯聯合開展“護航行動·親清茶座”活動，邀請本地部分青年企業家圍繞構建親清統一新型政商關係座談交流，共商優化營商環境良策，並討論如何將清廉元素融入民營企業生產經營全過程。在活動現場，共收集系統性、區域性、行業性營商環境問題7個。



青島民營企業較多。今年以來，該市紀委監委圍繞優化營商環境，深化拓展“護航行動”，將正風肅紀反腐與構建親清政商關係等貫通起來，開展監督推動民營企業腐敗預防行動，與職能部門協作配合，從制度固廉、教育倡廉、監督促廉等方面入手，凝聚共建合力。



為進一步提振民營企業發展信心，青島市紀委監委機關聯合市委統戰部、市工商聯建立“民營企業訴求閉環解決聯絡機制”，健全“訴求收集、分析研判、協調解決、跟蹤反饋”的全鏈條監督模式，傾聽民營企業急難愁盼，督促職能部門主動為企業群眾排憂解難。



在推動解決企業發展經營的堵點痛點難點基礎上，該市紀委監委緊盯漠視侵害企業利益問題強化監督，通過“室組”協同、“組組”協作、“專班牽頭、‘室組地’參與”等方式，聯動處置損害營商環境問題線索177件，批評教育和處理88人，其中給予黨紀政務處分36人。



“政與商‘親’則兩利，‘清’則兩安。”近日，該市在青島市親清政商關係廉潔教育館舉行清廉民企建設暨青島營商環境會客廳揭牌儀式，現場發布了市民營經濟發展局、市市場監督管理局等職能部門指導編制的民營企業清廉建設指南團體標準，引導廣大民營企業家培樹誠信廉潔、守法經營的發展理念，助力構建親清統一的新型政商關係。8名企業家在活動現場被聘任為清廉民企建設特約監督員。