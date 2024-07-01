“七一”前夕集體學習，一條主線貫穿其中

中評社北京7月1日電／據新華社報導，2024年6月27日，中共中央政治局就健全全面從嚴治黨體系進行第十五次集體學習。



黨的二十大首次提出“健全全面從嚴治黨體系”的重大舉措。此次集體學習，習近平總書記突出強調要“進一步健全全面從嚴治黨體系”，並從組織體系、教育體系、監管體系、制度體系、責任體系等五個方面進行了系統闡述。



黨的十八大以來，中共中央政治局在“七一”前夕進行集體學習幾乎已成慣例，而且學習的內容都與“黨的建設”密切相關。



2013年是全面貫徹落實黨的十八大精神的開局之年。這一年的6月25日，十八屆中共中央政治局就中國特色社會主義理論和實踐進行第七次集體學習。談到在新的歷史條件下堅持和發展中國特色社會主義時，習近平總書記講了五個“必須”，其中之一就是“必須加強黨的自身建設”。



自此，“黨的建設”成為一條鮮明主線，貫穿於新時代幾乎每年“七一”前夕的中央政治局集體學習之中。



從“加強改進作風制度建設”到“加強反腐倡廉法規制度建設”，從“嚴肅黨內政治生活、淨化黨內政治生態”到“加強黨的政治建設”，從“牢記初心使命，推進自我革命”到“用好紅色資源、賡續紅色血脈”……聚焦黨的建設這個主題，中央政治局同志帶頭以理論學習的方式迎接黨的生日。



回顧“七一”前夕中央政治局歷次集體學習，都是針對當下的重要任務、當時的最新形勢，具有很強的現實針對性和問題導向性。



比如，2018年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年。黨的十九大報告第一次把黨的政治建設納入黨的建設總體布局，強調以黨的政治建設為統領。這是馬克思主義黨建理論的重大創新。