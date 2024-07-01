中評社北京7月1日電／網評：以科技現代化支撐中國式現代化



來源：人民網 作者：鄭岩



科技是國之利器，國家賴之以強，企業賴之以贏，人民生活賴之以好。



日前，全國科技大會、國家科學技術獎勵大會、兩院院士大會在京召開。習近平總書記為國家最高科學技術獎獲得者等頒獎並發表重要講話，充分肯定了近年來我國科技創新發展取得的歷史性成就，深刻總結了新時代科技事業發展的重要經驗，精辟論述了科技創新在推進中國式現代化、實現第二個百年奮鬥目標偉大進程中的重要作用，系統闡明了新形勢下加快建設科技強國的基本內涵和主要任務，為做好新時代科技工作指明了前進方向。



國產大飛機投入商業運營，國產大型郵輪成功建造，鋰電池、光伏產品揚帆出海……進入新時代，我們深入推動實施創新驅動發展戰略，有力推進科技自立自強，科技創新突破不斷實現，為中國式現代化描繪出一幅生動圖景。從一顆螺絲釘也要進口到大國重器彰顯底氣，科學技術從來沒有像今天這樣推動國家進步、造福人民生活。事實證明：中國式現代化要靠科技現代化作支撐，實現高質量發展要靠科技創新培育新動能。



歷史和實踐證明，誰能占領科技制高點，誰就能在現代化發展中走在前列。時下，新一輪科技革命和產業變革大潮湧動，而我國科技事業發展還存在一些短板、弱項，必須牢牢把握戰略機遇，加大創新力度。以習近平同志為核心的黨中央創造性提出發展新質生產力重大論斷，對於推進中國式現代化具有重大意義。以科技創新培育和發展新質生產力，就能為中國式現代化注入不竭動力，進而贏得主動、贏得優勢、贏得未來。