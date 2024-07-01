網評：“歷史答案”到“時代答案”，擔當！

中評社北京7月1日電／網評：從“歷史答案”到“時代答案”，中國擔當持之以恒



來源：國際在線 作者：國際銳評評論員



70年前，亞非拉民族獨立解放運動風起雲湧，新生國家渴望維護國家主權、發展民族經濟。中國領導人首次完整提出和平共處五項原則，為如何處理國與國關係給出了“歷史答案”。



70年後的今天，世界面臨百年未有之大變局。面對“建設一個什麼樣的世界、如何建設這個世界”的重大課題，中國又給出了構建人類命運共同體這個“時代答案”。



從“歷史答案”到“時代答案”，變化的是國際形勢、國際格局，不變的是中國對國與國關係的創新探索、對世界和平與發展的擔當盡責、對公正合理國際秩序的不懈追求。



28日，中國國家主席習近平出席和平共處五項原則發表70周年紀念大會並發表重要講話，全面闡釋了和平共處五項原則的精神內涵和時代價值，指出構建人類命運共同體理念是新形勢下對和平共處五項原則最好的傳承、弘揚、升華，發出了“全球南方”同世界各國人民共創美好未來的時代強音。



作為國際關係基本準則和國際法基本原則，70年來，和平共處五項原則被寫入一系列重要國際文件及中國與近百個國家的外交聲明中。習主席在講話中全面總結了這一原則的“四大歷史貢獻”，指出它為國際關係和國際法治樹立了歷史標杆，為不同社會制度國家建立和發展關係提供了正確指導，為發展中國家團結合作、聯合自強匯聚了強大合力，為國際秩序改革和完善貢獻了歷史智慧。在印尼－中國夥伴關係研究所國際關係研究項目主任韋珍玉看來，和平共處五項原則是非常寶貴的遺產，應該將其傳承下去。