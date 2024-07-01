網評：菲不是美國的朋友，只是美國的工具

中評社北京7月1日電／網評：“菲律賓不是美國的朋友，只是美國的工具”



來源：國際在線 作者：國際銳評評論員



目前在東南亞地區，菲律賓是跟美國貼得最近的國家。但是它可能要糟心加失望了，因為近期一些外國前官員有關菲美關係的一席話，給了天真的菲律賓政客一記重擊。



近日，馬來西亞前總理馬哈蒂爾在接受採訪時，對美國在東南亞地區的角色發出質疑。他說，美國不是南海域內國家，但它似乎很喜歡煽動國家之間展開對抗，甚至“引導”它們走向戰爭，就像烏克蘭和俄羅斯之間發生的那樣。因為一旦爆發戰爭，美國就可以對外兜售大量武器。



此外，幾位美國前官員在參加德國智庫席勒研究所日前舉辦的新聞發布會時，也就菲美關係和南海問題向菲律賓發出警告。比如美國前參議員、退役上校理查德·布萊克提醒菲律賓冷靜評估，不要成為美國的工具，不要被好戰的美軍牽著鼻子走捲入武裝衝突，因為這最終只會給菲律賓人民帶來災難。美國前國務卿鮑威爾的幕僚長、退役上校勞倫斯·威爾克森也做了類似發言。他建議菲律賓表現得成熟點，“摒棄美國”。更有發言者指出，美國其實是在利用菲律賓為與中國的潛在衝突創造條件；菲律賓不是美國的朋友，只是美國的工具。



這些話對菲律賓來說可謂字字誅心。但如果人們簡單回顧下歷史，就會發現，上述美國人的“苦口婆心”還真是道出了菲美關係的本質。