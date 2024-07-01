中評社北京7月1日電／網評：讓更多人在家門口實現“運動自由”



來源：中國經濟網 作者：梁瑜



體育是健康生活的重要內容，健康是伴隨一生的寶貴財富。近日，國家衛生健康委舉行新聞發布會，主題是“加強體重管理 促進群眾健康”。會上，國家體育總局相關負責人介紹，到2025年，要實現縣（市、區）、鄉鎮街道、行政村（社區）三級公共健身設施和社區“15分鐘健身圈”全覆蓋。



15分鐘不僅是時間的尺度，也是人們健康生活的便捷度。近年來，全民健身蔚然成風。正所謂“請人吃飯，不如相約出汗”，從運動軟件每日“打卡”，到健身達人收穫“點贊”，越來越多的人加入健身行列。但是，“去哪兒健身”始終是全民健身的第一個問題。如果在家門口就能實現“運動自由”，步行15分鐘內就能抵達社區健身中心、擁有健身步道的體育公園，相信會有更多人愛上健身。



其實，從數量上看，居民的健身空間正在不斷拓展。在健康中國和全民健身戰略的號召下，近來各地都在積極構建形式多樣的便民健身網絡，比如，免費開放公共體育場館，城市的邊角地被改造成全民健身的“金角銀邊”，體育公園、健身步道等陸續建成……截至2023年底，全國共有體育場地459.27萬個，體育場地面積40.71億平方米，人均體育場地面積2.89平方米，提前實現了《“十四五”體育發展規劃》中提出的2.6平方米的人均體育場地面積目標。