中評社北京7月1日電／網評：務工者返鄉創作短視頻何以走紅？



來源：工人日報



在某短視頻平台，務工者小康返鄉後創建“初學務農者”賬號，分享日常生活已有好幾年，不過到今年5月突然進入了大眾視野，走紅了。年輕人開始網上學種地，也就成了熱點話題。



番茄的整枝與追肥要點、菜瓜的打頂與整蔓、鋤花生草手法、放牛必備技能、水稻與稗子的區別……截至目前，該賬號的“務農篇”已經更新到31集，點贊量動輒上萬。其中一條關於“鋤花生草手法”的視頻，就有近80萬的點贊。



我們可以把這一類視頻歸類於務農類短視頻。有短視頻平台數據顯示，2024年新增鄉村內容數達10.9億個，播放量近2.8萬億。鄉村，對於短視頻平台而言，是所謂的下沉市場，且是一個巨大市場。



為了加速開發下沉用戶，有短視頻平台推出了“新農人計劃”、入駐激勵多項扶持措施，吸引更多返鄉創業者入局創作。所以，當有評論認為，這個快節奏、高壓力的社會中，很多人渴望逃離城市的喧囂和繁忙，而“初學務農者”的視頻，正好為他們提供了一個可以寄托心靈的窗口。這樣的觀點看似正確，對於小康而言，無異於諸如“詩意與浪漫”的粉飾。父母常年在外打工、自己也曾在外打工、家中奶奶已經90多歲高齡，這些都是小康返鄉時不得不面對的現實。