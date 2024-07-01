網評：弘揚和平共處五項原則不只是歷史重托

中評社北京7月1日電／網評：弘揚和平共處五項原則，既是歷史重托更是時代召喚



來源：中國網 作者：張偉鵬



今年是和平共處五項原則發表70周年。70年前，中國首次完整提出“互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處”五項原則。70年來，和平共處五項原則歷經國際風雲變幻考驗，從亞洲走向世界，超越社會制度、意識形態、發展水平差異，被世界各國普遍接受和認可，成為現代國際關係重要準則和國際法基本原則，對維護戰後世界和平穩定、引導國際關係演變發揮了重要積極作用。



和平共處五項原則是新中國外交史上一個重要里程碑，其在判斷世界發展大勢、揭示國際關係發展規律等方面具有經得起歷史檢驗的洞察力與敏銳性，為正確處理國與國關係貢獻了東方智慧，為廣大發展中國家捍衛國家主權和獨立提供了強大思想武器，為推動建立公正合理的新型國際關係作出了歷史性貢獻。



當今世界變亂交織，百年變局加速演進，人類社會面臨前所未有的挑戰。新形勢下，和平共處五項原則不僅沒有過時，反而歷久彌新。我們應堅守提出和平共處五項原則的初心，發展同各國的友好合作，尊重彼此核心利益和重大關切，推動國際社會攜手應對危機挑戰、共創人類美好未來。