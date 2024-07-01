網評：賡續傳統友誼，中波關係歷久彌新

中評社北京7月1日電／網評：賡續傳統友誼，中波關係穿越風雨歷久彌新



來源：中國網 作者：樂水



6月22－26日波蘭總統杜達應邀對中國進行國事訪問。期間，杜達與中國國家主席習近平舉行會談，並分別會見了國務院總理李強和全國人大常委會委員長趙樂際。這是杜達自2015年和2022年之後第三次訪問中國，也是在中波建交75周年之際的賡續兩國傳統友誼之旅。在習近平主席與杜達會談後，雙方共同簽署了關於經貿、農業等多領域合作文件，並且發表了《中華人民共和國和波蘭共和國關於加強全面戰略夥伴關係的行動計劃（2024－2027年）》（以下簡稱《計劃》）。



習近平主席強調，中波關係之所以能夠經歷風雨，關鍵是雙方都能夠從本民族歷史文化傳統中汲取智慧和力量，堅持獨立自主發展雙邊友好關係。波蘭是最早承認新中國的國家之一。在上世紀50年代的建交初期，中波兩國相互支持、高層互訪密切。周恩來、朱德、彭德懷等中國領導人都曾先後訪問波蘭，波蘭領導人貝魯特、奧哈布、西倫凱維茲等也相繼到訪過中國。中國支持波蘭的無核區倡議，波蘭也支持中國抗美援朝及恢復聯合國合法席位的鬥爭。在二十世紀後半葉，由於國際局勢風雲變幻，波蘭國內的政局幾經動蕩，但中國始終尊重波蘭的主權，堅持主張波蘭的問題應由波蘭人民自己解決。中波關係超越了社會制度和意識形態差異，在和平共處五項原則的基礎上全方面拓展兩國在經濟、科技、貿易、文教等各領域的合作。