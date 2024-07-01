美國應對阿富汗問題承擔歷史責任

2022年8月23日，在阿富汗南部赫爾曼德省桑金地區，一名男孩站在廢墟之中。桑金地區曾經最繁華的市場，如今遍布美軍空襲留下的一個個巨大彈坑。新華社發 中評社北京7月1日電／據新華社報導，6月30日至7月1日，第三次聯合國阿富汗問題會議將在卡塔爾首都多哈舉行，阿富汗臨時政府已確認與會。阿富汗國內外輿論呼籲，有關各方應為幫助阿富汗應對發展難題、融入國際社會採取更多有力行動，特別是因其軍事干涉給阿富汗人民製造了巨大災難、留下了嚴重創傷的美方，更須在會上拿出誠意，切實承擔起歷史責任。



2021年8月，美國倉促結束長達20年的阿富汗戰爭，留下滿目瘡痍。時至今日，阿富汗經濟困難重重，基礎設施難以重建，人民生活困頓。美國總統拜登曾就美軍撤出阿富汗發表講話稱：“我們前往阿富汗不是為了建設這個國家。自行決定自身的未來和如何管理自己國家是阿富汗人民的權利和責任。”美方言語間試圖撇清戰後責任，這等說辭不能服眾。美國入侵阿富汗20年，奪去了包括3萬多平民在內的17.4萬阿富汗人的生命，近三分之一阿富汗人淪為難民。阿富汗卡丹大學國際關係學者賈拉勒·巴茲萬認為，美國離開了阿富汗，但在道義和現實上都擺脫不了責任。美國要幫助阿富汗解決嚴重的糧食不安全、醫療衛生條件落後、境內流離失所者增加等問題，對受戰爭影響的阿富汗人民進行賠償。



美國離開阿富汗近三年，無辜的阿富汗平民仍在為美方暴行付出沉重代價。6月16日，阿富汗北部法裡亞布省4個孩子因將一枚炸彈當作玩具而喪生。此類事件每月發生數起。集束彈藥聯盟的數據顯示，僅2001年與2002年，美軍在阿富汗投下1200餘枚集束炸彈，內含超過24萬枚子炸彈。據非政府組織無國界醫生介紹，超過20%的集束炸彈的子炸彈撞擊時不會當場爆炸，成為造成平民傷亡的一大根源。紅十字國際委員會表示，兒童是集束炸彈的主要受害者。阿富汗軍事專家薩迪克·欣瓦裡指出，美軍在阿富汗使用集束炸彈，破壞大片良田牧場，對民眾心理與當地農業生產造成不可估量的負面影響，將貽害阿富汗幾代人。



今天的阿富汗百廢待興，和平重建面臨多重挑戰。然而，美國不但沒有履行其應盡的歷史責任，反而採取阻礙援助、凍結資產、封鎖孤立等做法，令阿富汗經濟形勢持續惡化，民眾生活雪上加霜。美軍撤離後，美國繼續對阿富汗實施制裁，凍結阿中央銀行數十億美元海外資產，直接導致阿富汗外匯緊缺，物價上漲，國際援助大幅減少，經濟發展面臨阻礙。今年約有2370萬阿富汗人需要人道援助，九成家庭難以養活自已，人道資金需求30.6億美元，目前僅有16.2%到位。阿富汗喀布爾大學學者納吉布拉·賈米表示，“美國制裁是阿富汗陷入人道主義危機的主要原因”。美國《華盛頓郵報》刊文說，美國凍結阿富汗央行70億美元資產、減少國際援助，讓阿富汗經濟陷入困境。

