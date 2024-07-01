網評：達沃斯與中攜手，共建開放型世界經濟

中評社北京7月1日電／網評：達沃斯與中國攜手，共建開放型世界經濟



來源：中國網 作者：華章



6月25日至27日，以“未來增長的新前沿”為主題的世界經濟論壇第十五屆新領軍者年會（簡稱“夏季達沃斯論壇”），在中國遼寧省大連市舉行。



世界經濟論壇創辦於1971年，是一個非官方國際組織，總部設在瑞士日內瓦。其以“共同討論、分享經驗”為主要形式，探討世界經濟社會發展前沿話題，促進國際經濟合作與交流。1979年，中國以改革開放的新姿態剛剛打開國門，達沃斯論壇便敏銳地預見到，這個古老的東方大國將崛起成為全球經濟版圖中不可忽視的重要力量，遂邀請中國作為正式成員加入論壇，中方也首次派出代表團參加世界經濟論壇年會。



多年來，中國對全球經濟增長的年均貢獻率超過30%，已成為全球經濟的動力源和穩定器。因此，從2007年開始，世界經濟論壇為中國量身定制，每年在大連或天津舉辦世界新領軍者年會，也就是夏季達沃斯論壇。除因新冠疫情暫停3年外，夏季達沃斯論壇從未缺席，今年已是第十五屆，逐漸成為全球人士瞭解中國經濟形勢的重要窗口，以及各國企業家開拓中國市場的重要平台。



從阿爾卑斯山的美麗小鎮，到黃渤海交界處的浪漫之都，世界經濟論壇與中國結下不解之緣，成為中國不斷擴大開放、與全球各國共享發展機遇的見證者。這種緣分，來源於中方與論壇方在經濟全球化問題上的理念相近、立場趨同。世界經濟論壇自創立之日起，就視促進國際經濟合作與交流為自身使命，開放合作的理念是刻在基因裡的。而中國也積極參與國際分工合作，積極融入全球經濟發展，特別是近年來，中國已成為維護和發展開放型世界經濟的踐行者。