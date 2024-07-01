﻿日本富士山今開放　每日限4000人登山

圖：日本山梨縣在富士山設置閘門，限制登山遊客數量。＼法新社 中評社北京7月1日電／據大公報援引日本時事通信社報導：日本富士山靠山梨縣一側的吉田口登山步道，從7月1日開山進入夏天登山季。為了應對大量登山客湧入的問題，山梨縣政府今年首度採取限制單日入山人數及收取登山費“通行費”等新措施。



鑒於包括外國人在內的登山客持續增加，山梨縣政府為解決登山步道人潮擁擠的情況，已決定從今年7月1日起採取限制單日登山上限人數4000人，及徵收每人2000日圓（約100港元）“通行費”等措施。



去年夏天登山季共有約22.1萬名登山客造訪富士山，已接近新冠疫情前水準。富士山4條登山步道中，山梨縣境是吉田口，集中了約六成登山客。大量登山客為欣賞日出在夜間聚集，讓山頂附近顯得十分擁擠。



山梨縣政府已在富士山5合目附近暫時設置閘門，發送腕套給已付“通行費”的登山客，除已預約山屋住宿者外，單日入山超過4000人就會關閉閘門。為了防止短時間快速登山（日稱“彈丸登山”），每天下午4時到隔天清晨3時也會關閉閘門。根據規定，每天4000個入山名額中，有3000個屬事前付費的預約制，另外1000個屬當日受理繳費名額。



不過，去年富士山單日超過4000人入山的天數僅有5天，其他時候依舊發生擁擠情況，山屋相關人士說，“有人動彈不得，也有人躲在廁所裡取暖”。預計7月10日開山的靜岡縣，雖然針對登山客採取事前自行登錄系統，但暫緩實施每日人數限制及開征登山費。