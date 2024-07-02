第二屆中評新聞獎學金頒獎 點燃新聞熱情

中國評論通訊社下設的“中評社新聞學院”6月28日在中評社北京總部舉行第二屆中評新聞獎學金頒獎儀式暨新學員歡迎儀式（中評社 海涵攝） 中評社北京7月2日電（中評社報導組）中國評論通訊社下設的“中評社新聞學院”6月28日在中評社北京總部舉行第二屆中評新聞獎學金頒獎儀式暨新學員歡迎儀式，五位來自全國重點高校的中評社實習生分別獲得特等獎、一等獎、二等獎。中評社助理總編輯郭至君代表中評社管理層為獲獎者頒發榮譽證書和獎金，並為獲獎同學送上寄語。頒獎儀式由中評社北京記者站副站長海涵主持，中評社北京記者站記者李子寧、部分中評社實習生也參加了頒獎儀式。



中國評論通訊社通過“中評社新聞學院”構建了“two view”計劃（interview ＋ review），該計劃八年來已招收培養了200餘位學員，為在校本科生、碩士研究生提供一個新聞採編、理論研究和實踐創新的平台。今年“中評社新聞學院”正式推出中評新聞獎學項目，以此鼓勵積極努力實踐的學生。中評新聞獎學金項目以6個月為一個周期，每個周期內會招募一定數量的成員，在由中評社資深採編人員組成的導師團隊指導下進行新聞編輯、新聞採訪等專業訓練和實踐，每周期結束後則根據每位成員的實踐成果進行統一評比獎學金，獎學金類別有特等獎、一等獎（2位）、二等獎（2位）、三等獎（3位），獎金額度分別為人民幣20000元、12000元、10000元、8000元。



與此同時，“two view”計劃於2016年2月正式在香港浸會大學傳理學院設立獎學金，每年由學校負責評審與頒發，至今為止獎勵了該院30多位成績優異的學生，該獎項旨在激勵更多傳媒學子力求精進、熱愛傳媒、以傳媒為所追求的事業。中國評論通訊社與中評智庫基金會的青年骨幹大多為香港各大高校的碩士畢業生，其中不乏畢業於香港浸會大學傳理學院的學子。香港浸會大學傳理學院於2011年獲評為“全球十大新聞學院”，亦躋身2020年QS世界大學“傳播及媒體研究”亞洲排行榜前10位。



“中評社新聞學院”的“two view”計劃口號是：點燃青年學子對新聞事業的熱愛！

