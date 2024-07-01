民主黨金主游說第一夫人　勸拜登退選

圖：美國總統拜登（左）與第一夫人吉爾（右），6月29日啟程前往戴維營。＼法新社 中評社北京7月1日電／據大公報綜合路透社、NBC報導：在首場大選電視辯論失利後，美國總統拜登周末馬不停蹄出席在兩州舉行的3場募款活動，設法對金主保證自己仍能勝選。



拜登與妻子前往紐約州漢普頓海灘，參加富豪羅森坦主辦的募款活動，晚上則出席新澤西州州長墨菲主辦的活動。拜登向支持者表示：“我知道如何做好這份工作”，並矢言“被擊倒後會重新站起來”。第一夫人吉爾也為丈夫說話，認為四年的工作不應該被90分鐘的辯論抹殺，“喬（拜登）不僅是這份工作的合適人選，也是唯一適合這份工作的人選。”



結束籌款活動後，拜登與家人按照原定計劃，前往馬里蘭州的戴維營度假。美國全國廣播公司（NBC）引述消息人士說法稱，拜登將在戴維營與家人討論其競選連任的未來。拜登的團隊一直堅稱，他退出競選的想法只會“混亂”。



到目前為止，民主黨高層領導公開表示支持拜登，包括前總統奧巴馬和克林頓。不過，包括眾議院少數黨領袖傑弗里斯和前眾議長佩洛西等黨內大佬，私下對拜登繼續競選的可行性表示擔憂。民主黨高層也達成共識，應該給拜登留出空間。他們認為，衹有總統本人與家人協商後，才能作出退選還是繼續競選的決定。另外，民主黨金主正嘗試聯絡吉爾，擬游說她勸退拜登。美媒稱，如果拜登想體面離開，對他和民主黨來說，最好的方法是在8月民主黨代表大會召開時，推薦一位接替拜登的候選人，並讓拜登在挑選候選人的過程中，擁有最大的話語權。